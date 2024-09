Luego de varios ida y vuelta con Napoli, Víctor Osimhen se irá al Galatasaray durante la presente temporada. El delantero estuvo cerca de firmar en Chelsea, pero no se concretó su arribo y en Italia tiene rota la relación con el cuadro napolitano.

Fue Fabrizio Romano, el periodista especializado en mercado de fichajes, quien informó sobre el trato del conjunto italiano con el grande de Turquía. Un acuerdo por una temporada de préstamo, sin opción de compra.

🚨🟡🔴 BREAKING: Victor Osimhen to Galatasaray, here we go! Deal done and all documents have been approved.

Osimhen’s release clause will be €75m with Napoli option to extend until 2027.

Loan move to Gala until June 2025, €9/10m salary covered.

No buy option, no obligation. pic.twitter.com/Cc7lAYPPW6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2024