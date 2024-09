El Arsenal oficializó la llegada de Raheem Sterling a sus filas, un movimiento que ha generado gran expectativa en el fútbol inglés. El delantero inglés llega al club del norte de Londres en calidad de cedido, tras una tumultuosa salida del Chelsea, donde no entró en los planes del técnico Enzo Maresca.

Sterling, quien fue una de las figuras destacadas del Manchester City antes de su paso por Stamford Bridge, se encontraba en una situación complicada en el Chelsea. El jugador, que había sido descartado por Maresca y quedó sin dorsal para la temporada 2024-2025, necesitaba encontrar una salida para no pasar el resto del año en las gradas. Finalmente, fue el Arsenal quien aprovechó la oportunidad de sumar a un talento de la Premier League sin asumir la totalidad de su elevado salario.

La llegada de Sterling al Arsenal ocurrió tras la salida de Reiss Nelson rumbo al Fulham, también en calidad de cedido. Según informó The Athletic, el club gunner cubrirá menos del 50% del salario del delantero, sin incluir opción ni obligación de compra en el acuerdo. Esto significa que el Arsenal ha asegurado un jugador de calidad por un coste relativamente bajo, beneficiándose de las condiciones favorables que se negociaron para la cesión.

El propio Sterling se mostró entusiasmado con esta nueva etapa: “Estáis a punto de ver lo mejor de mí”, fueron sus primeras declaraciones tras oficializarse su fichaje por el Arsenal. Este traspaso marca un capítulo importante en la carrera del extremo, quien busca redimirse y demostrar su valía bajo la dirección de Mikel Arteta.

El interés del Arsenal por Sterling no es casual. Arteta, quien trabajó con él durante su tiempo como asistente de Pep Guardiola en el Manchester City, expresó su admiración por el jugador antes de que se cerrara la operación: “Mi tiempo con él fue excepcional. Construimos juntos una relación muy fuerte”. Estas palabras reflejan la confianza del técnico en que Sterling puede aportar mucho al equipo en esta temporada.

Sterling se une a un Arsenal que aspira a pelear por la Premier League 2024-2025. Con esta incorporación, los gunners refuerzan su ataque y envían un mensaje claro a sus rivales: están decididos a luchar por los títulos.

