Carlos Palacios se refirió a su citación a la Selección Chilena de cara a las Clasificatorias y su charla con Ricardo Gareca. El volante viene de un gran presente en Colo-Colo y espera ganarse un puesto en La Roja.

En la conferencia realizada en las inmediaciones de Juan Pinto Durán, indicó que “pude conversar con Gareca un poco, me dijo que me quería ver cómo estaba en Colo-Colo“.

Además, señaló que el entrenador “había visto un cambio importante en mi juego, en mi actitud. No me pidió nada, solo que fuera el mismo que soy en Colo-Colo y que estuviera tranquilo, que hiciera las cosas como las venía haciendo y que eso me iba a dar mucho”.

La Joya aparece como alternativa para sumar minutos contra Argentina y Bolivia. El jugador del Cacique viene en alza, destacando en Copa Libertadores.