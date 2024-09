Comparte

El Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenas Aires entregó a la Federación de Fútbol de Chile y la Embajada de Chile en Argentina las “Reglas de Convivencia” previo al duelo entre la Albiceleste y La Roja por las Clasificatorias.

El escrito establece que el comportamiento de los hinchas previo al partido debe estar “dentro de las normas legales y de convivencia de la ciudad”.

Asimismo, se detalló que “no podrán realizarse concentraciones o banderazos en lugares públicos que no hayan sido debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad”.

Respecto a los aficionados que asistan al Estadio Monumental, éstos deberán concurrir al recinto desde el punto ubicado en la intersección de la Avenida Giralt y Mariquita Sánchez de Thompson a las 14:00 horas.

En el lugar está prohibido el uso de pirotecnia, ingesta de bebidas alcohólicas y el consumo de estupefacientes. Quienes no cumplan con aquello, podrán ser identificados por la policía, lo que significaría su inclusión en la base de datos de infractores, por lo que no podrán ingresar al reducto bonaerense.

“Toda persona que se acerque al área de ingreso especialmente designada para los aficionados visitantes, deberá hacerlo con su respectivo boleto. Se recomienda no adquirir boletos de reventa, ya que como se mencionó en el punto anterior, no podrán ingresar con boletos que no correspondan específicamente a las puertas designadas para el ingreso visitante”, precisó el documento.

De esta forma, las personas que participen de acciones en conflicto con la ley “serán sancionados preventivamente con el impedimento de ingresar al evento, sin perjuicio de las acciones legales que pudieren corresponder según la gravedad del hecho, entre ellas detención, inicio de sumario y traslado a la alcaldía”, indicó la ANFP.

“Al mismo tiempo, se evaluará aplicar las medidas previstas en la Ley N° 5.847 – Régimen Integral Para Eventos Futbolísticos De La Ciudad Autónoma De Buenos Aires, pudiendo en tal contexto, determinarse la prohibición de concurrencia de la totalidad de la parcialidad Visitante al evento”, cerró.