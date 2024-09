Comparte

En la previa del esperado choque entre Argentina y Chile por la séptima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, se mostró cauteloso y destacó la necesidad de mantener el nivel de su equipo para evitar sorpresas en Buenos Aires.

“Nos encuentra en una posición inmejorable, que es ser líderes”, comentó el técnico en conferencia de prensa, haciendo referencia al primer lugar que ocupa Argentina en la tabla. Scaloni también mencionó las particularidades de estas fechas: “Siempre estas fechas en septiembre tienen particularidades; jugadores que han cambiado de equipo o con poco rodaje, no solo los argentinos, en todas las selecciones. Intentaremos mantener el nivel”, explicó.

Sobre el rival, La Roja, Scaloni no escatimó en elogios hacia el equipo chileno y su entrenador, Ricardo Gareca. “Lo primero que me viene a la cabeza es un equipo que juega bien al fútbol. Su entrenador siempre lo inculca y por lo que veo atraviesa un proceso de cambio positivo. Les deseamos lo mejor, Ricardo es un gran entrenador”, señaló. Sin embargo, fue claro en que no subestiman al rival: “Chile para nosotros siempre ha sido un rival difícil históricamente, y también lo será mañana”.

Scaloni valoró las ausencias en La Roja

Respecto a las ausencias de figuras como Alexis Sánchez y el retirado Claudio Bravo, Scaloni reconoció su importancia: “No hace falta que lo diga yo. Son jugadores que han hecho historia con su selección y de renombre mundial. Siempre es mejor que no estén, está claro, porque son jugadores increíbles”. A pesar de estas bajas, el técnico advirtió que “No es que Chile sea más débil porque no los tiene, aunque es evidente que son dos grandes jugadores”, agregó.

Finalmente, Scaloni destacó el enfoque competitivo que busca mantener en su equipo, más allá del resultado: “Lo importante es siempre competir, más que ganar. Que el rival vea que tenemos ganas de seguir. Si ganamos, buenísimo, pero es importante que en el ambiente todos vean que hay una dirección, y es seguir compitiendo al máximo”.

Este jueves, Argentina enfrentará a Chile en un duelo clave en el Estadio Monumental de Buenos Aires, con la expectativa de ambos equipos por lograr un resultado que los acerque a sus objetivos en el camino al Mundial de 2026.