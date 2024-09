Comparte

En una reciente entrevista con Globo TV de Brasil, Sandra Viana, madre del futbolista Juan Manuel Izquierdo, entregó nuevos detalles sobre la enfermedad que provocó la trágica muerte de su hijo. Durante la conversación, Viana explicó que un virus alojado en el corazón del uruguayo desencadenó el fatal desenlace.

Al comenzar la conversación, Viana sinceró que “todavía no caigo. La ficha me va cayendo día a día. Ahora estoy en la casa de él con la niña. Lucero (de dos años y medio) es muy apegada a mí y pregunta cuándo va a venir su papi. Por suerte Nacional brindó el apoyo de los psicólogos para ella y para Selena (la pareja de Izquierdo). Es muy difícil decirle que papi no va a volver

Un virus provocó el triste desenlace de Izquierdo

Según contó, Izquierdo nunca había mostrado problemas cardíacos previos. Sin embargo, días antes de su desvanecimiento en un partido ante São Paulo, mencionó a su pareja que tenía los ganglios inflamados, aunque sin fiebre ni otros síntomas aparentes. “Un equipo de médicos estudió el caso y nos dijeron que ese virus se le alojó en el corazón, causando inflamación“, explicó Sandra. Esta situación, sumada a la tensión y al esfuerzo físico del partido, provocó una arritmia que terminó en el colapso del futbolista.

Viana recordó que “cuando llegó al hospital, Juan estaba clínicamente muerto. Le hicieron reanimación pero no volvió enseguida. Estuvieron entre 19 y 20 minutos reanimándolo. Eso fue lo que le produjo la inflamación en el cerebro, que estuvo demasiado tiempo sin recibir sangre. Después de ese episodio, el corazón lo tenía bien. Nos dijeron que no es muy normal que pase eso”.

A pesar del trágico desenlace y las dudas sobre la demora en la reanimación, la familia no tiene intenciones de tomar acciones legales, afirmando que el hospital en Brasil hizo todo lo posible para salvarlo.