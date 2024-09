El mundo del atletismo está de luto tras la trágica muerte de la atleta olímpica ugandesa Rebecca Cheptegei, quien falleció en un hospital de Kenia luego tras sufrir un ataque brutal, por parte de su pareja. La deportista, que compitió en el maratón de los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo después de que su novio, la rociara con gasolina y le prendiera fuego.

El ataque ocurrió el pasado domingo en el condado keniano de Trans Nzoia, cuando Dickson Ndiema Marangach, novio de la deportista, irrumpió en su vivienda con un bidón de gasolina. Según el reporte policial, Cheptegei regresaba de la iglesia con sus hijos cuando fue brutalmente atacada por su pareja, quien también sufrió quemaduras en el 30% de su cuerpo y se encuentra internado en el mismo hospital.

A pesar de los esfuerzos médicos realizados en el Hospital Universitario y de Referencia Moi de Eldoret, el estado de Cheptegei empeoró rápidamente. “Desafortunadamente, la perdimos después de que todos sus órganos fallaran la pasada noche”, declaró Owen Menach, director interino del hospital, en declaraciones a los medios locales.

Joseph Cheptegei y Agnes Ndiema, padres de la atleta, se mostraron profundamente afectados y exigieron justicia tras la pérdida de su hija. “He perdido a una hija que nos ayudaba de muchas maneras. Dependíamos económicamente de ella y no sé cómo vamos a enfrentar este desafío”, declaró su padre con profunda tristeza. La familia ha pedido a las autoridades que se acelere la investigación y que el responsable del ataque enfrente las consecuencias legales.

El Gobierno de Kenia había anunciado la posibilidad de trasladar a Cheptegei a Nairobi para recibir tratamiento especializado, dada la gravedad de su estado, pero lamentablemente, los esfuerzos llegaron demasiado tarde.

La Federación de Atletismo de Uganda también emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la pérdida de una de sus atletas más destacadas. “Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de nuestra atleta, Rebecca Cheptegei, quien fue víctima de violencia doméstica. Como federación, condenamos tales actos y pedimos justicia”, señalaron a través de sus redes sociales.

Cheptegei había representado a su país desde 2010 en diversas competiciones internacionales y recientemente participó en el maratón femenino de los Juegos Olímpicos de París, donde ocupó la 44ª posición. Su muerte no solo ha dejado un vacío en el mundo del deporte, sino que también ha levantado un llamado urgente para combatir la violencia doméstica.

We are deeply saddened to announce the passing of our athlete, Rebecca Cheptegei early this morning who tragically fell victim to domestic violence. As a federation, we condemn such acts and call for justice. May her soul rest In Peace. pic.twitter.com/ZdxmZ3wDuE