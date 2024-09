El sindicato mundial de futbolistas profesionales (FIFPro) emitió una dura crítica sobre la creciente carga de trabajo a la que se ven sometidos los jugadores en el fútbol moderno, y alertó que para 2025 el calendario será aún más perjudicial para su bienestar. En su reciente informe, la organización subrayó que la presión física y mental sobre los futbolistas está alcanzando niveles alarmantes, mientras que las entidades responsables del deporte parecen ignorar el impacto de estos excesos.

El informe de la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) expone que algunos jugadores apenas disfrutan del 12% del año como tiempo libre, lo que significa menos de un día de descanso a la semana. Estas cifras incumplen las normas internacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, afectando no solo el rendimiento en el campo, sino también la vida privada de los deportistas.

El calendario actual, que ya lo consideran excesivo, será aún más complicado en las próximas temporadas. FIFPro advierte que en 2025, con la expansión de competiciones como el Mundial de Clubes en junio, algunos futbolistas podrían superar los 80 partidos por temporada. Este es el caso de estrellas como Federico Valverde (Real Madrid/Uruguay), Nicoló Barella (Inter/Italia) y Phil Foden (Manchester City/Inglaterra), quienes ya enfrentan un volumen de juegos extremadamente alto.

Alexander Bielefeld, director de Política Global y Relaciones Estratégicas de FIFPro, denunció la desconexión entre quienes organizan las competiciones y los jugadores que las disputan. “La brecha entre quienes planifican las competiciones y quienes las juegan nunca ha sido mayor“, señaló Bielefeld, insistiendo en que es urgente priorizar la salud y el bienestar de los futbolistas.

El estudio realizado por FIFPro analizó a 1.500 jugadores de todo el mundo y arrojó datos preocupantes. El 31% de los jugadores convocados jugaron más de 55 partidos en la temporada y un 30% estuvo activo durante seis semanas consecutivas, con al menos dos partidos cada semana, lo que genera un desgaste físico y mental considerable.

La preocupación de FIFPro se extiende más allá del agotamiento físico. El sindicato también apunta al impacto que este ritmo de competición tiene en la vida personal y el desarrollo profesional de los futbolistas, quienes ven limitada su capacidad de descanso y recuperación, lo que podría afectar negativamente su rendimiento a largo plazo.

A medida que el fútbol se vuelve más exigente, la discusión sobre la protección de los jugadores cobra cada vez más relevancia. FIFPro insta a las entidades del fútbol a tomar medidas inmediatas para evitar que la sobrecarga de trabajo cause daños irreparables en la salud de los jugadores.

#FIFPRO’s latest workload report reveals the troubling impact of expanding competitions on men’s footballers.



⚠️ 54% of players face heavy workloads

📅 31% played 55+ games last season

🛌 <1 full day off per week for some

🚨 80+ games projected by 2025



