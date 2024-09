Comparte

La selección chilena atraviesa un complejo momento. La Roja fue goleada por Argentina y podría cerrar la fecha en el último lugar de las Clasificatorias rumbo al Mundial.

Quien no quedó ajeno a la dura derrota ante la Albiceleste fue Arturo Vidal, quien manifestó su preocupación por el presente del combinado nacional.

“Esto da miedo. A mí me da más miedo que la chucha, porque yo no he estado en este proceso. Viene Bolivia, ojalá ganar, luego vienen dos partidos brígidos (ante Brasil y Colombia y si los perdemos, quedamos fuera del Mundial y cagamos todos”, dijo en una de sus transmisiones en Kick.

“Da rabia ver un partido así. Agradecido de los muchachos por el esfuerzo y el sacrificio. Si le preguntan a la gente que vio el partido, van a matar a todos los jugadores y no debería ser así”, agregó.

Por último, el King pidió paciencia para los jugadores jóvenes que han aparecido en La Roja. “Algo más hay que mostrar, algo más hay que hacer. Teniendo buenos jugadores, jugadores jóvenes, pero a los jóvenes no los puedes regalar así, tirándolos a la pelea”, señaló.