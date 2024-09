Comparte

Después del polémico 1-1 en Mendoza, con un gol viciado a favor de Boca Juniors, en el que la pelota evidentemente había salido del terreno de juego para el gol de Braian Aguirre, y la posterior clasificación por penales del ‘Xeneize’ a los cuartos de final de la Copa Argentina a manos de Talleres de Córdoba de Bruno Barticciotto, el presidente de ‘La T’, Andrés Fassi, se refirió a la situación de la discordia durante el partido, y a lo sucedido posteriormente al mismo.

“Terminando el partido bajé del palco para dirigirme al vestuario y venía el árbitro. Le pregunté por qué seguía perjudicando a Talleres, cuál era el sentido, por qué lo hacía. No es la primera vez que perjudica a Talleres. Me empezó a gritar y me dice: ‘si querés hablar, vamos, te invito para que vengas’. Empieza a ponerse de forma muy prepotente y le digo ‘con todo gusto, claro que vine hablar porque vine para preguntarte porque seguís perjudicando a Talleres'”, explicó el mandamás del elenco cordobés.

Fassi continuó relatando la situación con Merlos: “Él quería agredirme y los sostienen los ‘bandera’ (jueces de línea) y el cuarto árbitro, y en un momento determinado, yo afuera del camarín, supongo que se soltó a los abanderados, vino y me pegó una trompada a mí y le pegó una patada al vicepresidente Hugo Gatti”.

Por último, el presidente equipo argentino afirmó que: “En mi vida en el fútbol he visto una situación de estas, un jugador de fútbol que haga un 10% de esto no juega nunca más. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, Merlos va a tener una denuncia penal. Pero mucho más allá del hecho, que es gravísimo, esto es un llamado de atención enorme y una explicación que Talleres pedirá a la Asociación del Fútbol Argentino. Hay muchísimas situaciones dando vueltas, se sigue perjudicando a Talleres, pero que un árbitro le pegue una trompada al presidente y a un vicepresidente, no lo escuché nunca en mi vida”.

Boca Juniors eliminó al equipo de Fassi con una larga tanda de penales, que terminó 8-7 a favor del equipo de Gary Medel, dándole el pasaje a cuartos de final de la competición, donde enfrentará a Gimnasia y Esgrima de La Plata.