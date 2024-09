Comparte

El lateral izquierdo de La Roja, Gabriel Suazo, quien volvería a la titularidad tras una suspensión que lo dejó al margen del partido frente a Argentina, reflexionó antes del trascendental cruce ante el elenco boliviano.

En conferencia de prensa brindada en Juan Pinto Durán, el ex Colo-Colo dijo que lo que debe hacer la escuadra dirigida por Ricargo Gareca para mejorar es “ser positivos. Es algo esencial, por eso quise viajar y estar con el equipo, por más que no me tocara jugar. Es importante estar juntos y cerrar nuestras filas, compartir con el cuerpo técnico”

En cuanto al choque frente a Bolivia del próximo martes en el Estadio Nacional, el jugador del Toulouse francés afirmó que: “Sabemos las diferencias que tienen cuando juegan de local y de visita. Hoy en día, todas las selecciones son complicadas, con su forma de juego, estilo y forma de sacar resultados, pero nosotros tenemos que tener las armas suficientes para ganar”.

Sobre las críticas recibidas por parte de la prensa y los hinchas por la mala campaña en Eliminatorias, que tienen a Chile en la penúltima posición de la tabla, el lateral izquierdo expresó que: “Toda la gente comenta y habla de lo negativo, lamentablemente. Nosotros adentro siempre tratamos de estar positivos. Sabemos que para ganar tenemos que hacer goles. Antes de que llegara Ricardo (Gareca) tuvimos rachas de no poder convertir, y cuando llegó le hicimos tres a Albania, dos a Francia y tres a Paraguay. Entonces, no es que no tengamos gol, son momentos”.

“Con la calidad de jugadores que tenemos podemos ganarle a cualquiera. Simplemente pasa por un tema de actitud, pasa por jugar con ese sentimiento. Si jugamos así, vamos a estar mucho más cerca de ganar” sentenció Suazo.

Chile enfrentará a Bolivia este martes 10 de septiembre desde las 18:00 horas en el estadio Nacional, en un duelo clave para las aspiraciones de los de Gareca, pero que no ha terminado de captar la atención del hincha, puesto que no se han agotado las 22.500 localidades puestas a disposición para el encuentro.