Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Manuel de Tezanos analizó el presente de la selección chilena y apuntó contra Ricardo Gareca, a quien ve “confundido” por el momento de La Roja.

“¿Sabes qué pasa con Gareca que creo que es lo que nos ha decepcionado a todos hasta ahora? Que se suponía que su gracia era sacar rendimientos. Tenía objetivamente un equipo discreto en Perú, con jugadores poco cotizados a nivel mundial, lo llevó a ser un cuadro que colectivamente mostraba comportamientos que marcaban diferencia”, comenzó diciendo el comentarista.

“El problema de nosotros es que no solo no tenemos los jugadores, sino que no tenemos el funcionamiento y tampoco está encontrando soluciones en sus apuestas. Él tuvo apuestas como Cuevas o Paolo Guerrero (en Perú) ya casi retirado y él seguía confiando en ciertos nombres que le dieron resultado”, agregó.

Complejo presente

Sobre la actualidad del combinado nacional, De Tezanos indicó que “uno no ve comportamientos colectivos que lo ilusionen. Chile mostró una buena cara en los amistosos, pero la perdió absolutamente en la Copa América y lleva cinco o cuatro partidos jugados malos, malos. Malos partidos sobre todo del punto de vista ofensivo”.

“Uno ve al técnico ya medio confundido. Antes era muy claro para declarar, ahora se está yendo por las ramas”, sentenció.