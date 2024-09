Comparte

En la Primera Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez anticipó el duelo de La Roja ante Bolivia por las Clasificatorias y analizó el complejo presente del seleccionado nacional.

“Si Chile no mejora sustancialmente no vamos a ir al Mundial, esa cuestión está clara. Si se repite la falta de gol, el funcionamiento de la Copa América y del partido con Argentina, no nos va a alcanzar para llegar ni siquiera al medio cupo (repechaje)”, comenzó diciendo.

“Esa es una realidad. Sin marcar goles y teniendo un funcionamiento que de pronto te da cierta tranquilidad en lo defensivo, si no tienes ni generas un funcionamiento ofensivo que te permita tener opciones claras, aunque falles, marcar uno o dos, pero tener cinco o seis en un partido, sería lo ideal”, añadió.

La oncena de La Roja

Yáñez, además, tuvo palabras para la oncena que prepara Ricardo Gareca para enfrentar a Bolivia y aseguró que “está lo mejor. Yo no quitaría a Osorio, a Dávila ni a Vargas, porque no hay otro que sea mejor que ellos”.

“Parto con lo que hay. El tema es la disposición. Acá uno le puede echar mano a Osorio o a Dávila, pero ellos han tenido una pega que no cumplen habitualmente, que es defender”, cerró.