Tras el papelón de La Roja ante Bolivia, Arturo Vidal volvió a la carga contra Ricardo Gareca y cuestionó sus cambios en el encuentro ante los altiplánicos.

“Gareca se metió en un camino muy difícil… yo nunca hubiese cambiado a Berizzo, pero como no pescaba a la prensa, no los dejaba entrar, no sabían el equipo que iba a jugar, no sabían los jugadores que iba a citar, se le fue toda la prensa encima”, dijo durante una transmisión en Kick.

Molesto con el cambio de Ben

El King, además, cuestionó la modificación de Ben Brereton, quien abandonó la cancha por Vicente Pizarro durante la primera mitad.

Al ser consultado por el cambio, Vidal señaló que debió Gareca debió sacar “a Dávila u Osorio. Están los dos jugando al medo y ellos juegan por la orilla, pero yo sacaría a Dávila, Osorio es más rápido”.

“No puede sacar a Ben… lo va a matar. No entiendo el cambio, tienes que sacar a Dávila que está molestando en el mediocampo, o a Osorio. Y Ben está haciendo bien el mano a mano acá”, cerró.