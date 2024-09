Este jueves, a través de sus canales oficiales, Arsenal anunció la renovación de su entrenador Mikel Arteta.

El español tenía contrato hasta junio de 2025, sin embargo, llegó a un acuerdo con el club para extender su vínculo hasta 2027.

“Me siento muy orgulloso, muy emocionado y estoy ansioso por lo que viene a continuación. Estoy orgulloso de estar donde estoy y de tener las relaciones que tengo con todos en el club”, dijo el DT sobre su renovación.

Arteta arribó a Arsenal en diciembre de 2019 y desde entonces ha dirigido 235 partidos, con 139 triunfos, 39 empates y 57 derrotas.

