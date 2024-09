Comparte

La Roja se llenó de dudas tras la histórica derrota ante Bolivia por Clasificatorias. Mucho se ha hablado sobre cómo Ricardo Gareca puede solucionar esta situación y a qué jugadores debe recurrir para intentar clasificar al Mundial. Ante esto, Pato Yáñez, en Puntapié Inicial, aseguró que si la Generación Dorada está en un buen nivel, aún pueden aportar al equipo.

Sobre Sánchez, Yáñez dijo que Gareca “lo va a llamar, independiente que haya hecho una mala Copa América, aunque no haya jugado un solo minuto, está tan mala la selección que cualquier cosa te sirve“.

“No digo que Alexis sea cualquier cosa, si no que cualquier rendimiento o jugador de la generación dorada, con la capacidad y lo extraordinario que fue Alexis, lo va a llamar. Si hasta Vidal tenía chances en algún momento, si mejoraba su nivel“, agregó.

La Generación Dorada podría aportar a La Roja

Sobre el Rey Arturo, Pato Yañez reflexionó: “ya se mandó tantas macanas. No sé si molestó o no, de que no lo llamó Gareca, pero era un jugador convocable. Eso es lo que más molesta, como se cierra la puerta, si puede ser un jugador convocable, si levanta su nivel en Colo-Colo, tiene la estatura para estar ahí“.

Ante la necesidad de sumar jugadores que aporten a la selección, el campeón de América con Colo-Colo en 1991 aseguró que “si Medel tiene cierta continuidad, si sigue respondiendo a este buen nivel que está mostrando Charles Aránguiz, por el momento que está atravesando la selección ¿recurrimos a ellos?“.

“Si tienes rendimiento y andas bien, tienes que ir, al menos esa es mi posición, independiente de cualquier cosa. Claudio Bravo en algún momento estuvo en la selección, era el mejor y no jugaba. Se lesionó, se retiró y la pelea está en otro lado. Medel, en este momento, no tiene nivel para estar en la selección“, concluyó Yáñez.