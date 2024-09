Comparte

Rodrigo Bentancur realizó una broma sobre su compañero de equipo Son Heung-min y desde la FA tomarán acciones contra el uruguayo. Ambos jugadores son compañeros en el Tottenham y el Charrúa rápidamente salió a pedir disculpas por su desafortundado chiste.

A través de una entrevista de carácter distendida, el volante de la Selección de Uruguay realizó un comentario en broma sobre el coreano. Sin embargo, esta frase no cayó bien en la Asociación de Fútbol de Inglaterra, tildando de racista a los dichos del jugador.

En la entrevista televisada que se le realizó a Bentancur, el conductor le consultó por la camiseta del goleador asiático. En respuesta, el Charrúa lanzó en tono humorístico la frase: “¿La de Sonny? Podría ser la prima de Sonny también, ya que todas son iguales”.

La rapidez con la que se popularizó el chiste, hizo repercusión inmediata en Europa. Según consignó The Guardian, Kick It Out, organización contra la discriminación, reportó una “cantidad significativa” de reclamos.

La propia FA publicó un comunicado donde se puntualiza que el jugador fue acusado de una “presunta infracción de la Regla E3 de la FA por mala conducta en relación con una entrevista con los medios de comunicación“. Se define esta infracción en la Regla E3.2 que detalla que se hace “una referencia, expresa o implícita, a la nacionalidad y/o la raza y/o el origen étnico”.

“Rodrigo Bentancur tiene hasta el jueves 19 de septiembre de 2024 para proporcionar una respuesta a esta acusación”, sentencian desde el ente rector del fútbol inglés.

“¡Sony, hermano! Me disculpo contigo por lo sucedido, ha sido solo un muy mal chiste. Sabes lo que te quiero y jamás le faltaría el respeto o lastimaría ni a ti ni a nadie. ¡Te quiero hermano!”, fueron las palabras del uruguayo en sus redes sociales.