El tenista Grigor Dimitrov (10° de la ATP) será el encargado de reemplazar al legendario Rafael Nadal en el Equipo Europa para la próxima edición de la Laver Cup, que se disputará la próxima semana en Berlín. La organización del torneo confirmó la incorporación del búlgaro, quien se unirá a un plantel dirigido por el extenista sueco Björn Borg.

Dimitrov se une a un equipo europeo que ya cuenta con figuras de alto calibre como el español Carlos Alcaraz, el alemán Alexander Zverev, el ruso Daniil Medvedev, el noruego Casper Ruud y el griego Stefanos Tsitsipas. Con su experiencia y talento, el número 10 del mundo buscará ayudar a Europa a lograr una nueva victoria en esta competición que enfrenta a los mejores tenistas del circuito.

Rafael Nadal, quien estaba inicialmente programado para formar parte del equipo, anunció el jueves que no participará en la Laver Cup de este año. El español, que ha ganado 22 torneos de Grand Slam, explicó que no se encuentra en condiciones físicas óptimas para competir, aunque aseguró que estará presente en Berlín para apoyar a sus compañeros.

“Estoy realmente decepcionado de compartir que no podré competir en la Laver Cup en Berlín la próxima semana. Esta es una competición por equipos, y para apoyar realmente al Equipo Europa, necesito hacer lo mejor para ellos. En este momento, hay otros jugadores que pueden ayudar al equipo a conseguir la victoria“, señaló Nadal en un comunicado oficial.

Del otro lado, el equipo que representará al Resto del Mundo estará comandado por grandes figuras como los estadounidenses Taylor Fritz, Frances Tiafoe y Ben Shelton, junto al argentino Francisco Cerúndolo, el chileno Alejandro Tabilo y el australiano Thanasi Kokkinakis.

La Laver Cup, que se celebra del 22 al 24 de septiembre en Berlín, promete ser un espectáculo lleno de emociones, con algunos de los mejores jugadores del circuito enfrentándose en un formato único de competición por equipos.

Grigor Dimitrov will represent Team Europe in Berlin at Laver Cup 2024. Dimitrov replaces Rafael Nadal, who has withdrawn from this year’s competition. pic.twitter.com/Q7o3MrsdPU