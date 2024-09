Comparte

El capitán de Colo-Colo, Esteban Pavez, lamentó la suspensión del clásico ante Universidad Católica y contó que previo al partido ante los cruzados, tendría un homenaje por sus 300 partidos con la camiseta alba.

“Yo en lo personal quería jugar. Aparte iba a recibir (un homenaje) los 300 partidos que ya los pasé hace rato, pero por primera vez iba a recibir un homenaje acá en el Monumental. Ni de los 100 ni de los 200 me lo dieron, y ahora de los 300 me los tenían que dar”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Esas cosas a veces pasan acá en Colo-Colo y uno no se explica. Yo soy jugador de casa y obviamente uno se siente que no lo reconozcan en ese sentido. Llevo jugando más de 300 partidos y nunca he recibido ninguna camiseta. En lo personal me lo tomaba como un momento para mí, aunque sean diez segundos que me regalen una camiseta delante de toda la gente hubiese sido muy importante para mí. La gente más cercana sabe que lo estaba esperando”, agregó.

´Por último, lamentó que el clásico no se dispute esta jornada. “Pero bueno, lo suspendieron y a mí en lo personal, más allá de eso, quería jugar. Iba a ser un partido muy lindo contra Católica, acá en el Monumental siempre son lindos esos partidos. En lo personal siempre quiero jugar, cada tres o cuatro días. Lo más importante es jugar, así el equipo va agarrando más confianza. Si uno comete errores los puede ir cambiando en dos o tres días para llegar bien al partido con River que es lo que uno pensaba. Es una lata, una pena que lo hayan suspendido”, cerró.