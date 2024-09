Comparte

José Luis Sierra tuvo su primera conferencia en su vuelta a Unión Española de cara al segundo semestre del Campeonato Nacional. Además, el entrenador aprovechó de hablar del presente de la Selección Chilena.

El ‘Coto’ se comunicó a través de las redes oficiales Hispanas, donde se refirió a Emiliano Vecchio, señalando que “debe ser un jugador importante, pero lo relevante, es que nos hagamos fuertes colectivamente, independiente de quién juegue, no solamente que si juega uno u otro tengamos un rendimiento, sino que si sale alguno o alguno no está en condiciones ese cambio no produzca un declive en el rendimiento colectivo”.

En cuanto al rendimiento de Unión, el DT indicó que “tuvo partidos muy buenos, de muchos goles, pero también que le hacían muchos, entonces es un tema que hay que mejorar ahora. Lo más difícil es hacer goles y mientras un equipo tenga gol siempre va a estar más cerca de ganar”.

Voz autorizada en La Roja

Sierra también aprovechó de referirse a la Selección Chilena, donde expresó que “el nivel de la liga chilena no repercute en el rendimiento de la selección. Lo que sí seguramente afecta, porque la gente que es de fútbol o lo hincha, que no son tan fanáticos, quizás pierden el entusiasmo de ver la liga chilena o de asistir a los estadios producto del momento de nuestra selección, porque al final es una decepción, principalmente el partido con Bolivia”.

“El de Argentina, uno ya puede decir, bueno, lo más probable es que jugando en Argentina, lo más probable es que perdamos, quizás el marcador fue demasiado expresivo, pero lo de Bolivia, yo creo que uno siempre, siempre, independiente del momento de Chile, de los jugadores que tenga nuestra selección, o sea, si hay un partido que uno dice, bueno, el partido que nosotros damos por ganado, es con Bolivia en Santiago. Son tres puntos que nosotros tenemos que ganar“, agregó el ex volante de La Roja.

En esa línea, el ‘Coto’ señaló que “es una decepción lo que lo que pasó el otro día, porque nos aleja mucho de la posibilidad de ir a un Mundial, y sobre todo en las condiciones que es esta clasificación al Mundial, donde van prácticamente siete de diez”.

“Es un golpe duro para todos, pero esperemos que lo que venga sea mucho mejor. Lo que viene es muy complicado, Brasil aquí y Colombia en Barranquilla. Entonces, va a estar complicado el cierre de año y esperamos que la selección mejore y que pueda sumar puntos, porque si no, se nos va a alejar muchísimo la clasificación”, sentenció.