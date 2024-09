Lionel Messi tuvo un retorno triunfa con dos goles y una asistencia en la victoria 3-1 de Inter Miami sobre Philadelphia Union por la MLS. En el Chase Stadium, el astro argentino volvió tras dos meses de ausencia y no fue problema para ser la figura del duelo.

El elenco de Gerardo Martino comenzó perdiendo tempranamente con gol de Mikael Uhre para la visita, esto a los 2 minutos de juego. Sin embargo, Messi igualó el marcador luego de eludir a un rival y con un remate de derecha puso el 1-1 a los 26′.

Apenas cuatro minutos más tarde nuevamente apareció el ’10’ con una fórmula más que conocida. Por izquierda asomó Jordi Alba, quien habilitó y con un disparo de zurda Lio instauró el 2-1.

En el segundo tiempo, los locales manejaron las acciones y en los descuentos Messi encontró a Luis Suárez, quien con un ajustado remate decretó el 3-1 definitivo.

Inter de Miami se mantiene sólido en el liderato de la MLS con 62 unidades, diez por sobre el segundo lugar que es Cincinnati. Por su lado, el astro trasandino jugó todo el partido luego de dos meses de inactividad y sin problemas se alzó como la gran figura del equipo.

HAD TO BE HIM!! 🐐 pic.twitter.com/GgdoFHFgzu

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 15, 2024