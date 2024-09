Comparte

El volante de Manchester City, Rodrigo Hernández, alegó contra la gran carga de partidos que tienen en Europa y advirtió que los futbolistas evalúan ir a huelga.

“Sí, creo que estamos cerca de eso”, dijo al ser consultado por la posibilidad de paralizarse.

“Creo que si le preguntas a cualquier futbolista, te dirá lo mismo. No es solo la opinión de Rodri. Creo que es una opinión de los jugadores y, si sigue esto así, llegará un momento en el que no haya otra opción. No sé lo que va a pasar, pero sí que es algo que nos preocupa porque somos nosotros los que lo sufrimos”, agregó.

Rodri, que se proclamó campeón de la Eurocopa con España y la Premier League con Manchester City la temporada pasada, se perdió los primeros duelos debido a una lesión en los isquiotibiales.