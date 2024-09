Comparte

Ricardo Gareca, entrenador de la selección chilena, fue autocrítico con el presente del combinado nacional y reconoció que no lo está pasando bien con los últimos resultados del equipo.

“En lo personal, sí la estoy pasando bien, porque me tratan bien. Chile es un gran país, muy formado, tengo todas las comodidades para yo pasarla bien. Deportivamente no, porque no se han dado los resultados. Entonces, en ese aspecto, no la estoy pasando bien”, dijo en conversación con La Mesa del Fútbol.

“Yo no estoy con ninguna idea de hacer un cambio generacional. Simplemente voy convocando de acuerdo a lo que veo. No fui con ninguna intención en particular. La única intención que tengo es clasificar al Mundial”, agregó.

Gareca, que solo sabe de derrotas con La Roja en las Clasificatorias, intentará enmendar el rumbo en octubre, cuando reciba a Brasil (10 de octubre) y visite a Colombia (15 de octubre).