Lando Norris, piloto de McLaren, tuvo una brillante jornada en la Fórmula 1 para quedarse con el Gran Premio de Singapur.

El británico, que salió desde la ‘pole’, dominó de principio a fin y terminó superando por 21 segundos a Max Verstappen (Red Bull), líder de la clasificación y campeón vigente de la F1.

Sizzling pace under the Singapore lights 🔥 @LandoNorris cruises to a third career win 👏 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/X9xeaYcQTT

El podio, en tanto, lo completó Oscar Piastri, también piloto de b

La clasificación general continúa siendo liderada por Verstappen con 331 puntos, seguido de Norris (279) y Charles Leclerc de Ferrari (245).

DRIVER STANDINGS (after 18/24 rounds)

The gap between the top two narrows to 52 points 👀#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/MfpZSQcUmE

— Formula 1 (@F1) September 22, 2024