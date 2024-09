España da la sorpresa tras anunciar a Rafael Nadal como parte del equipo que disputará las finales de Copa Davis. El multicampeón dirá presente y disputará el que puede ser su último gran torneo.

El tenista español no juega desde los Juegos Olímpicos de París 2024, donde quedó tempranamente eliminado del certamen. Los problemas físicos han impedido que Nadal pueda mantener un ritmo contínuo de competencia.

En cada torneo que disputó este año, Rafa dio a entender que podía ser su última vez en esos lugares. Es por esto, que el campeonato mundial será, quizás, la última participación del zurdo defendiendo a España.

Durante esta jornada, la selección hispana dio a conocer a los citados para disputar la Copa Davis. La gran sorpresa es la inclusión de Rafael Nadal, quien ingresó en reemplazo de Pedro Martínez.

La principal carta de los españoles es Carlos Alcaraz y, en esa línea, Nadal será quien entregue la experiencia en el equipo. También estarán en el listado Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Las finales de Copa Davis se llevará a cabo desde el 19 al 24 de noviembre en Málaga. El encuentro será por los cuartos de final de la competencia, su rival será Países Bajos y el ganador jugará en semifinales ante el vencedor del duelo entre Canadá y Alemania.

Will we see Nadalcaraz return in Malaga? 👀 🇪🇸#DavisCup pic.twitter.com/pvCnYcBcFO

— Davis Cup (@DavisCup) September 23, 2024