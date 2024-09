El portero del FC Barcelona, Marc-André ter Stegen, sufrió una grave lesión que lo obligará a pasar por el quirófano. El club catalán informó que el guardameta alemán presenta una rotura completa del tendón rotuliano de la rodilla derecha, y lo operarán este lunes. La lesión se produjo durante el partido de La Liga ante el Villarreal, en el que los azulgranas se impusieron por 1-5 en el estadio El Madrigal.

Ter Stegen sufrió la lesión tras una mala caída al intentar cortar un centro. Ocurrió al final de la primera mitad del encuentro, lo que obligó a su sustitución inmediata. El arquero fue retirado en camilla y reemplazado por el guardameta suplente, Iñaki Peña.

Ante esta lesión de larga duración, el Barcelona podría incorporar a un jugador para reemplazar a Ter Stegen, gracias a una normativa de La Liga que permite este tipo de movimientos en casos de lesiones graves. El presidente de la competición, Javier Tebas, explicó que el club tiene la opción de fichar a un portero o incluso a otro jugador de campo.

“Cuando hay una lesión de larga duración, el club puede hacerlo por el mismo importe del jugador lesionado. Puede ser portero o no, es la norma que se trabajó con los clubes”, comentó Tebas, refiriéndose a las medidas del control económico de La Liga que permiten esta flexibilidad en caso de lesiones graves.

La baja de Ter Stegen representa una importante pérdida para el equipo blaugrana. El arquero alemán es uno de los pilares defensivos del conjunto culé y es una pieza fundamental en los recientes éxitos del Barcelona, tanto en La Liga como en competiciones europeas.

Ahora, el club deberá decidir si confía en Iñaki Peña como titular o si buscará un nuevo fichaje temporal para cubrir la ausencia de su portero estrella. La operación de Ter Stegen marcará el inicio de un largo proceso de recuperación, en el que se espera que pueda volver a las canchas en óptimas condiciones, aunque no hay un plazo definido para su regreso.

Tests carried out on the first team player, Marc ter Stegen confirm that he has a complete rupture in the patella tendon in his right knee. On Monday afternoon he will undergo a surgical process and once complete a new update will be released. pic.twitter.com/V00BNZRQOI