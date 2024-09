Comparte

Darío Osorio se disculpó con todos sus compañeros tras recibir la tarjeta roja en el empate del FC Midtjylland. El lateral Kevin Mbabu comentó la situación, señalando que el formado en Universidad de Chile reconoció su error.

A través de portal Tipsbladet, el defensor aseguró que “Osorio vino y se disculpó, lo cual creo que es realmente bueno. Pero este es un pequeño error que puedes cometer como jugador joven y, con suerte, aprender de ello”.

“También tuve una muy mala experiencia de ese estilo. Cuando me cambié a Young Boys alrededor de 2016, me echaron después de 90 segundos. Entonces, ese es el tipo de cosas que pueden suceder. Lo más importante es qué obtienes de ese error y cómo aprendes de él. Es de esperar que ya haya aprendido la lección, así que espero que no vuelva a suceder”, añadió Mbabu.

Además, el lateral indicó que “hablé con Osorio sobre este tema, porque veo que es un jugador que se irrita rápidamente. Pero es algo en lo que puede trabajar y mejorar fácilmente. También tenemos aquí un entrenador mental con el que puede trabajar, y creo que es algo que puede mejorar rápidamente para que no le cause más problemas”.

El próximo encuentro que tendrá el FC Midtjylland de Darío Osorio será este miércoles 25 de septiembre por Europa League. El cuadro donde milita el chileno enfrentará al Hoffenheim en Dinamarca por la primera fecha de Europa League desde las 16:00 horas.