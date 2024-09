Comparte

El 15 de diciembre se cumplen dos años desde que el Real Madrid hizo oficial el fichaje de la joven promesa brasilera, Endrick. El delantero, figura del Palmeiras en esos momentos, finalmente se integró al conjunto Merengue a comienzos de esta temporada, a cambio de un monto fijo de 35 millones de euros, los que llegan a los 60 millones de la divisa europea, con distintas variables.

Sin embargo, el director de la cantera del Palmeiras, Joao Paulo Sampaio, quien además descubrió al joven ariete, detalló una de las cláusulas del contrato de Endrick con el Real Madrid que podrían elevar el monto de su contratación.

Danza de millones por los goles de Endrick

En conversación con El Chiringuito, Sampaio explicó que “con todos los objetivos y tasas puede llegar a los 72 millones. Las cláusulas son de goles y asistencias. Cada cinco goles, son 1,5 millones de euros, hasta llegar a un total de 60 millones“.

El primer gol de Endrick con la camiseta del Madrid no demoró en llegar, fue el artífice de uno de los tres tantos con los que los dirigidos por Carlo Ancelotti golearon al Real Valladolid.

“La primera convocatoria con la selección de Brasil fueron otros 1,5 millones“, añadió el formador del Palmeiras. Claro que puntualizó que “si gana el Balón de Oro creo que no hay cláusula“.

Pero eso no fue todo, ya que durante la entrevista entregó detalles de cómo fue que descubrió a Endrick. “Tengo una media de 30 vídeos por WhatsApp al día. Me envió un vídeo suyo un empresario que se llama Pablo Roca. En ese vídeo Endrick estaba jugando un torneo con el Sao Paulo, pero no quisieron darle las condiciones que pedían los padres“.

“Vi el video 30 segundos y le dije ‘¿qué quieren?’. Fue fácil. Le dimos trabajo al padre y buenas condiciones a la madre“, agregó Joao Paulo Sampaio.

Sobre los contactos iniciales con el Real Madrid, Sampaio indicó que el equipo español “tiene un brasileño, Juni Calafat, que tiene en Brasil un equipo de scouting. El Chelsea y otros equipos se llevaron al padre de Endrick a Londres, pero cuando vio que tenía la opción del Real Madrid, escogió al Madrid”.