Comparte

El mundo del fútbol se despide de uno de sus más grandes defensores. Raphaël Varane, el central francés que brilló en equipos como el Real Madrid y el Manchester United, anunció su retiro definitivo del fútbol profesional a través de un emotivo comunicado. A los 31 años, Varane pone fin a una exitosa carrera llena de títulos y reconocimientos, destacando que ahora es el momento adecuado para “parar y colgar las botas”.

“He asumido muchos desafíos a lo largo de mi carrera y me he levantado una y otra vez. Hoy, con orgullo y una sensación de realización, anuncio mi retiro del juego que tanto nos gusta”, afirmó Varane en el mensaje compartido en redes sociales. El defensor explicó que, a pesar de haber considerado continuar, su instinto y corazón le indicaron que es el momento de cerrar esta etapa: “Me he caído y levantado mil veces, pero esta vez es el momento de parar”.

El comunicado refleja la gratitud de Varane por los momentos vividos en clubes como el Real Madrid y el Manchester United, así como con la selección francesa, con la que conquistó el Mundial de 2018. “He luchado por mí mismo, por mis clubes, por mi país, y por todos los aficionados que me han acompañado en este viaje. No cambiaría nada de lo que viví”, señaló el exdefensor, quien se despide después de haber disputado 573 partidos y anotado 26 goles en su carrera.

Un palmarés digno de leyenda

Varane deja atrás una trayectoria en la que lo ganó todo. En el Real Madrid, donde jugó desde 2011 hasta 2021, se consolidó como uno de los mejores defensores del mundo. Con el club merengue conquistó cuatro Champions League, tres Ligas y una Copa del Rey, entre otros trofeos. Además, con el Manchester United, su último equipo, añadió a su palmarés la FA Cup y la Copa de la Liga. En total, acumuló más de 20 títulos, entre los que también destaca la Nations League con Francia en 2021.

“He ganado más de lo que podría haber soñado”, confesó Varane, quien además agradeció a sus compañeros, entrenadores y aficionados por hacer su carrera tan especial. El central también destacó que ha intentado dejar un legado más allá de los títulos: “He tratado de irme de cada lugar mejor de como lo encontré, y espero haber hecho sentir orgullosos a los seguidores”.

Futuro fuera de las canchas

En cuanto a su futuro, Varane reveló que su próxima etapa se desarrollará fuera de los terrenos de juego, aunque seguirá vinculado al mundo del fútbol. El central continuará su camino en el Como 1907, un equipo de la Serie B italiana, aunque en un rol fuera del campo. “Una nueva vida comienza”, afirmó, dejando entrever que pronto compartirá más detalles sobre su próximo proyecto.

El retiro de Raphaël Varane marca el fin de una era para uno de los defensores más consistentes y exitosos de su generación, quien se va con la tranquilidad de haber dejado huella en cada equipo donde jugó. Gracias, fútbol”, concluyó Varane en su emotiva despedida.