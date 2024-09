Comparte

Las versiones que apuntan a una posible reestructuración del Fútbol Joven chileno por parte de la ANFP han encendido las alarmas en los diversos sectores que componen la actividad formativa. De acuerdo a reportes de La Tercera, la propuesta busca reducir costos en la organización de los torneos de cadetes, lo que llevaría a una disminución en el número de categorías de seis a cuatro.

Actualmente, el Fútbol Joven se organiza en las series Proyección, Sub 18, Sub 16, Sub 15, Sub 14 y Sub 13. La nueva propuesta contempla que las competencias pasen a cuatro divisiones: Sub 20, Sub 18, Sub 16 y Sub 14. Esta idea ha generado gran preocupación entre entrenadores, apoderados y jóvenes futbolistas, ya que la reducción afectaría directamente la participación de 2.300 niños, dejaría sin trabajo a 84 entrenadores y eliminaría 1.344 partidos del calendario.

Movilizaciones en rechazo a la propuesta de la ANFP

Ante la posibilidad de que se materialice esta medida, diversos estamentos del fútbol formativo han organizado dos marchas en señal de protesta. La primera manifestación está programada para el lunes 30 de septiembre y partirá desde la Rotonda Quilín con destino a la sede de la ANFP, mientras que la segunda se llevará a cabo en Viña del Mar. Ambas buscan expresar el rechazo a una medida que consideran perjudicial para el desarrollo del fútbol base en Chile.

Planes y preocupaciones

Si bien desde Quilín aseguraron que la propuesta aún es “extraoficial”, la posibilidad de recortar las series genera incertidumbre. Según los planes preliminares, las categorías Sub 20 y Sub 18 disputarían torneos tanto a nivel nacional como regional, mientras que las divisiones menores, como Sub 16 y Sub 14, solo competirían en torneos regionalizados.

Además, se espera que en los próximos días se realice una reunión telemática en la ANFP, donde se analizarán las distintas propuestas en torno a la reestructuración del Fútbol Joven. En esta instancia, también se conformará la Comisión de Fútbol Formativo, que tendrá la tarea de evaluar los efectos y alcances de estos cambios.

Con estas movilizaciones en marcha y el creciente debate en torno a la medida, la comunidad del fútbol formativo en Chile se encuentra a la espera de decisiones que podrían transformar radicalmente el futuro del balompié juvenil.