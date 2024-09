Comparte

El técnico español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, volvió a dar de qué hablar en una rueda de prensa previa al duelo de la Jornada 6 de la Ligue 1. En esta ocasión, el entrenador sorprendió a los medios con unas llamativas declaraciones sobre su relación con los periodistas, dejando en claro que, a pesar de cumplir con sus obligaciones, preferiría no hacerlo si tuviera la opción.

“Yo me lo paso bien con vosotros. De hecho, me lo estoy pasando genial con la prensa“, comenzó diciendo Luis Enrique, en un tono aparentemente relajado. Sin embargo, rápidamente añadió: “Si me das a elegir, no tendría ningún problema. Nunca corto una conferencia de prensa, hablo, me gusta hablar, digo todo lo que tengo que decir. Pero si ahora me dices que firmo un papel y que ya no hablo con la prensa y que me quitan el 25%, y hasta diría 50%, lo firmo“.

La sinceridad de Luis Enrique

El exseleccionador de España no evitó mostrar su desinterés en las conferencias obligatorias, dejando claro que si pudiera evitar este tipo de compromisos lo haría sin dudar, incluso si eso significara una reducción significativa de su salario. “Nunca lo he hecho. Nunca he cortado una conferencia de prensa, hablo en otros idiomas. Mal, pero lo hago. Fue una reflexión espontánea“, explicó.

No obstante, el técnico del PSG reconoció que el hecho de evitar los encuentros con la prensa es algo que no ocurrirá, ya que los contratos de los clubes obligan a los entrenadores a hablar ante los medios: “Eso va a ser imposible porque los contratos que firman los clubes obligan al entrenador a hablar“, finalizó.

Estas declaraciones no son algo nuevo para Luis Enrique, quien a lo largo de su carrera ha tenido una relación tensa y distante con la prensa. Su estilo directo y a veces confrontacional ha sido motivo de debate en diversas ocasiones, especialmente durante su etapa al frente de la selección española.