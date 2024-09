Este viernes el volante español del Manchester City, Rodrigo Hernández, se operó en Madrid, tras romperse los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. Rodri se perderá lo que resta de la temporada del fútbol europeo.

El técnico de los Ciudadanos, Pep Guardiola, señaló en conferencia de prensa que “Rodri se opero este viernes y la próxima temporada volvera. Esta ya se acabó para él“.

“No tenemos un jugador similar, pero el resto, todos juntos, pueden darnos lo que nos ha dado Rodri desde que llegó. Tendremos que hacerlo como equipo y encontrar la forma de jugar muchos partidos sin un futbolista tan importante“, agregó el español.

El mediocampista se lesionó el pasado fin de semana en el empate 2-2 entre Arsenal y Manchester City, cuando a penas corrían 20 minutos de juego.

PEP 💬 (On Rodri's injury) He had surgery this morning – ACL and some meniscus. So, next season he will be here. This season is over [for him]. pic.twitter.com/S8mEzgnyUc