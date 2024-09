Comparte

El tenista italiano Jannik Sinner está cerca de sufrir un duro quiebre en su carrera. Es que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) presentó su apelación a la absolución del deportista en doping tras dar positivo en clostebol.

Recordemos que la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (AIT, en sus siglas en inglés) absolvió al tenista tras su defensa por el consumo de clostebol, sustancia prohibida para el desarrollo del deporte. En ese sentido, Sinner se salvó del castigo tras eludir cualquier tipo de responsabilidad en el consumo.

No obstante, tras más de un mes de la resolución del AIT, la Agencia Mundial Antidopaje apela, señalando que “la conclusión de ausencia de culpa o negligencia no era correcta a la luz de las normas aplicables”. Debido a lo anterior, AMA pide “un periodo de suspensión de uno a dos años”.

“Como este asunto está ahora pendiente ante el TAS, la AMA no hará más comentarios en este momento”, agregan desde AMA.

La reacción de Sinner

En ese sentido, Sinner, tras su victoria ante Roman Safiullin en el China Open, expresó que “obviamente estoy muy decepcionado con esta apelación, me ha sorprendido mucho porque tuvimos tres audiencias durante todo el proceso con la ITIA y las tres fueron positivas para mí. No me lo esperaba, la verdad”.

Además, sentenció indicando que “me informaron hace dos días de que iban a presentar este recurso y me dijeron que hoy se haría pública la noticia. No sé, quizás en la Agencia Mundial Antidopaje solo quieran asegurarse de que todo es correcto, pero ha sido una sorpresa para mí. Hay cosas que no se pueden controlar”.