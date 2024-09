Comparte

Pablo Milad volvió a hablar tras la evidente crisis que vive la ANFP y la Selección Chilena. En ese sentido, el mandamás del ente rector del fútbol nacional abordó diferentes temas, entre ellos la nueva nómina de Ricardo Gareca, las ausencias y el presente de La Roja.

Sobre los llamados de Gareca para los duelos ante Brasil y Colombia Milad expresó en diálogo con La Tercera que “siempre he sido muy respetuoso de las decisiones que tome el cuerpo técnico. Ellos saben por qué citan a los jugadores. En eso he sido siempre muy respetuoso, independientemente de las opiniones personales”.

La ausencias

Además, Pablo Milad se refirió a las ausencias de esta nómina, dentro de las cuales se encuentra la de Ben Brereton. Si bien el dirigente expresó sorpresa, indicó también que “conversaré con el técnico para saber cuál fue la posición al respecto; por curiosidad. Esto siempre se conversa en la casa, porque cada uno tiene su fundamento. Él tendrá el suyo con respecto a la no citación de Ben. Esperemos que sea una buena fecha para Chile”.

En esa misma línea, Milad reveló que extraña a jugadores como Gary Medel o Arturo Vidal en La Roja. De hecho, sobre esos dos futbolistas, el presidente de la ANFP contó que “el profe los ha considerado siempre, pero es una decisión netamente del técnico. Se ve que falta un líder. Se nota. Y de eso estamos conscientes todos, pero hay jugadores que vienen con futuro, con un proceso maduro a nivel futbolístico e internacional. Queremos un Chile agresivo con Brasil, un Chile que se atreva, donde haya personalidad, carácter en la cancha, como equipo”.

La derrota ante Bolivia y lo que se viene

Por otro lado, Pablo Milad expresó su sentir tras la dura derrota ante Bolivia en el Estadio Nacional. En esa línea, contó que la derrota “fue un mazazo, sobre todo, para uno que es dirigente, que sufre cada día por algo que tenías presupuestado ganar”.

“Les afectó a los jugadores. Salí muy afectado del estadio. No quería hablar nada, realmente fue un mazazo. Una tristeza profunda, impotencia. Fui a visitar a los jugadores y al cuerpo técnico al camarín. Los abracé a todos, como lo hago siempre”, añadió Milad.

Por otro lado, sobre lo que se viene ante Brasil y Colombia, el presidente de la Federación indicó que “es una doble fecha muy difícil, donde normalmente no sumamos. Y no hemos sumado en fechas en las que antes lo hacíamos. Es por eso que esta nómina tiene que dar vuelta resultados, donde antes no los sacábamos”.

En ese sentido, proyecta que “tenemos que sacar el máximo de puntos en una doble fecha bastante difícil. No quiero hacer un pronóstico. Como dirigentes solo podemos apoyar, darle la confianza a Gareca y su cuerpo técnico”.

Finalmente, Milad explica qué sucederá con Ricardo Gareca en el caso de que La Roja no sume en esta doble fecha. “Todo se ve en su momento. No hay que anticipar nada. Por ahora, tenemos que seguir apoyando. Numéricamente, tenemos posibilidades de clasificar y tenemos que luchar hasta el final”, comentó Milad, además de agregar que “mientras haya posibilidades numéricas, hay que luchar y apoyar hasta el final”.