Fernando Zampedri se refirió a la posibilidad de romper el récord ante Colo-Colo en el Estadio Monumental. El delantero de Universidad Católica no se impacienta para quedar como máximo goleador Cruzado.

“Seguimos trabajando y pensando en positivo que vamos a conseguir los puntos que necesitamos para, como mínimo, entrar a Copa Libertadores”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

Sobre el encuentro, en tanto, el Toro señaló que “debemos hacer un gran partido para ganar en esa cancha que es muy difícil. Es un clásico”.

“Si me toca anotar disfrutaré cada momento, todos valen uno. Pero me da igual anotar en esa cancha, no me genera nada. Solo me importa ganar, no tengo expectativa sobre un estadio u otro. Lo importante es el equipo y ganar”, completó.