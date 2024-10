Comparte

Arturo Vidal no se guardó nada respecto al presente de la selección chilena. El King, analizó la actualidad de La Roja y aseguró que el combinado nacional necesita a los jugadores de la Generación Dorada.

“Yo, (Mauricio) Isla, Charles (Aránguiz), Marcelo (Díaz), debemos estar en la selección, la selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes. No se explica que el ‘Huaso’ siendo el último capitán no sea convocado. Yo estoy afuera de la selección, no fui considerado para la Copa América ni para las Clasificatorias y eso molesta”, dijo en conferencia de prensa.

“No le veo rumbo a la selección cuando nos enfrentamos a dos potencias como es Colombia y Brasil. Nosotros lo sufrimos con la Generación Dorada y ahora no hay ninguno. Hay que saber en qué momento se debe proyector nuevos jugadores y no tirar a la basura estas Clasificatorias”, agregó.

Respecto a sus acercamientos con Ricardo Gareca, el King aclaró que “hablé cinco minutos con él y nunca más hablé con él, nunca más me llamó”.

“El único que no le contestó fue Charles Aránguiz. Todos los demás le contestamos. Yo hablé cinco minutos con él (Gareca), solamente cinco, nada más. Entonces no puede poner esa excusa ahora, porque él lo dijo la primera vez, hasta entregó las explicaciones de que era por un problema personal. No sé porque no dice el nombre al tiro. Nadie se puede negar a la Selección, porque es lo más importante para el jugador”, añadió.

Explica el polémico video

Otra de las situaciones que abordó el Rey fue la repercusión que causó el polémico video que compartió en sus redes sociales, donde apunta, entre otros, a los jugadores de Universidad de Chile, Charles Aránguiz y a Marcelo Díaz.

“Con Charles (Aránguiz) tenemos una muy buena relación, hablamos y siempre conversamos”, explicó. “Con Marcelo ya no, pero no hay maldad”, cerró.