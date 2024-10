Comparte

Carlos Alcaraz cerró su participación en el ATP de Beijing de manera brillante, al imponerse en una épica final frente a Jannik Sinner con parciales de 6-7, 6-4 y 7-6. El joven tenista español demostró una vez más su temple y habilidad para remontar situaciones complicadas en un duelo que puso a prueba todo su talento y determinación.

Alcaraz reconoció que por momentos vio peligrar la victoria, especialmente ante el altísimo nivel que exhibió su rival italiano. “Una vez más, Jannik ha demostrado que es uno de los mejores tenistas a nivel mundial. Está jugando un tenis increíble, de muy alta calidad“, comentó el murciano tras el partido. Sinner, conocido por su consistencia y poder desde la línea de fondo, se llevó el primer set tras un disputado tie-break, aprovechando las oportunidades que Alcaraz no pudo concretar.

La remontada de un campeón

A pesar de haber dejado escapar el primer set, Alcaraz nunca bajó los brazos. “Tuve mis oportunidades para cerrar la primera manga, pero no lo conseguí. Estoy contento por haber sido capaz de remontar estando un set abajo“, expresó el español. Incluso cuando estuvo en desventaja por dos mini quiebres en el último tie-break, el de El Palmar mantuvo la concentración y la fe en sus posibilidades.

La final en Beijing fue digna de un Grand Slam, con ambos jugadores mostrando un altísimo nivel de tenis. Alcaraz fue capaz de mantener su mentalidad ganadora en los momentos más críticos, sellando una victoria que consolida su posición en la élite del tenis mundial.

Cuarto título de Alcaraz en la temporada

Con su victoria en el Abierto de China, Alcaraz sumó su cuarto título de la temporada, un logro que incluye sus grandes conquistas en Indian Wells, Wimbledon y Roland Garros. Alcaraz no solo demostró su capacidad para rendir en las grandes citas, sino también para manejar la presión y las expectativas que lo acompañan como uno de los mejores jugadores del circuito.

“Durante toda la semana he hecho un gran tenis. Me he sentido muy bien tanto dentro como fuera de la pista. No he podido tener una semana mejor“, comentó Alcaraz, quien además dejó claro que se marcha satisfecho de Pekín por el alto nivel que mostró en todos sus encuentros.

Este nuevo título coloca a Alcaraz en una posición privilegiada en el ranking, consolidándolo virtualmente como el número 2 del mundo. Con apenas 20 años, su meteórico ascenso continúa siendo una de las grandes historias del deporte en 2023, y su futuro promete más éxitos.