Carlos Palacios se refirió a su futuro, espera poder dar el salto a fin de año y dejar Colo-Colo siendo campeón. El futbolista también habló de su frustrada llegada a Boca Juniors a mediados de 2024.

En conversación con el podcast ‘Sin Retoque’, el volante Albo señaló que “Ha sido un año espectacular. Para mí, algo soñado, siempre quise jugar en Colo-Colo, a estadio lleno”.

En cuanto a su fallida llegada a Boca, indicó que “es un club gigantesco, uno de los más mirados en el mundo. En la última oferta, había conversado con ellos, pero no se ejecutó la cláusula. Ya no dependía de mí, sino del club, y ellos siempre dijeron que no. Si se ejecutaba la cláusula, la decisión la tomaba yo. Cuando se ejecutó, lamentablemente no se pudo dar el traspaso. Lo vi como algo importante para mi carrera. Me dieron mucha información del entorno, por todo eso quería dar ese paso”.

“En su momento Riquelme me dijo que me quería allá, me daba consejos de juego. En la última negociación fue difícil. Se me criticó de manera injusta. No era por tema de plata, no era mucha la diferencia. Lo último que hablamos (Con Román) me felicitó cuando hice el gol con River Plate, me dijo que se ponía contento por mí, que había mejorado mucho respecto a cuando conversamos meses atrás, que le había hecho caso. No hemos hablado de traspaso”.

Palacios adelantó su futuro y expresó que “va a depender de muchos factores. Siento que la gente se toma las cosas de mala manera, cuando dije que me sentía preparado para dar el salto y me siento más maduro. Vamos a esperar, tengo contrato hasta el otro año y no se me han acercado para renovar. Esperemos que sea lo mejor para todos. Me toca pensar lo mejor para mí”.

“Siento que cumplí un ciclo en el país. Quiero salir de Chile en diciembre. Quiero irme campeón”, sentenció la ‘Joya’.