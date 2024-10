Comparte

Tras adueñarse de su segunda medalla de oro en el Sudamericano de Cali, Kristel Köbrich compartió sus impresiones con las redes. La chilena espera seguir mejorando su tiempo de cara al Mundial que se viene el próximo año.

La nadadora nacional consiguió ganar la presea dorada en los 800 y 1.500 metros en tierras colombianas. Luego de estos logros, la competidora de 39 años tuvo palabras para su desempeño.

En un video publicado por el Team Chile, Köbrich señaló que “parecía como si no hubiese hecho nada entre medio, pero fueron varios Sudamericanos, varios Juegos, varios Mundiales, así que por ese lado contenta, muy agradecida de poder estar todavía entre las mejores“.

La nacional no quedó del todo satisfecha con su marca, asegurando que realiza “mucha autocrítica, el tiempo no estuvo bueno y eso obviamente me hace replantear, acomodar todo lo que significa el macrociclo, pero ahora viene una pausa para poder hacer el Mundial bien el próximo año”.

“Individualmente bien y sobre todo con la selección, ayer tuvo una jornada muy linda, tres medallas de bronce, no sacábamos hace mucho tiempo, medallas, muchas finales, así que muy contenta de estar en esta selección que está haciendo su historia y obviamente yo poder colaborar con algo, bienvenido sea”, sentenció.