Este miércoles el central de Universidad de Chile Matías Zaldivia abordó la polémica generada por los dichos de Claudio Borghi sobre un ex futbolista de Colo-Colo que habló de jugar con la cancha llena en la actualidad y no cuando estaba en Macul.

Inmediatamente las redes sociales explotaron tras lo declarado por el extécnico del Cacique, quien tuvo que salir a aclarar sus palabras, ya que los hinchas y algunos medios de comunicación apuntaron en contra de Zaldivia.

“Lo que dijo el ‘Bichi’ lo salió a aclarar, que no fue para mí, fue para Costa. Todos los que lo levantaron está bueno que salgan a decir que fue para Costa“, sostuvo el futbolista en conferencia de prensa.

“No me gustan las confusiones por redes sociales“, añadió el exjugador de Colo-Colo. “Más que por otra cosa, lo que dijo el ‘Bichi’ lo salió a aclarar y me gustaría aclararlo para que se termine el tema. No soy un jugado de dar declaraciones con ‘chicanas’“, concluyó.