Víctor Felipe Méndez y Thomas Galdames se lucieron en la victoria de Krylia Sovetov por penales frente a Dynamo Majachkala. El cuadro de los chilenos consiguió su primer triunfo en la fase de grupos de la Copa de Rusia.

En la primera parte, el elenco donde militan los nacionales se puso rápidamente en ventaja por 2-0. Sobre el final, Galdames avanzó por la banda izquierda y le entregó el balón a Uvil Babaev, quien con un potente zapatazo marcó el 3-0.

ULVI BABAEV (2004) AT THE DOUBLE WITH A GREAT FINISH FOR THE THIRD!!!

⚽ Бабаев Ульви

📽️ @RPLNews_engpic.twitter.com/5S0q157xCG

