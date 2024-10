Wojciech Szczęsny se convirtió en nuevo portero de FC Barcelona. El polaco volvió del retiro para reforzar al cuadro culé tras la lesión de Marc-André ter Stegen.

El guardameta de 34 años anunció su retiro en agosto pasado, sin embargo, echó pie atrás en su decisión y firmó contrato con los azulgrana hasta el 30 de junio de 2025.

Esta será la quinta camiseta que defienda el nacido en Varsovia tras sus pasos por Arsenal, Brentford, AS Roma y Juventus.

A lo largo de su carrera, Szczęsny ha disputado 542 partidos, 75 de ellos en la Champions League.

🧤 FC Barcelona and Wojciech Szczęsny have reached an agreement for the goalkeeper to join the Club!

— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 2, 2024