Kylian Mbappé es el gran ausente de la nómina de Francia para los próximos duelos por la Nations League.

El delantero de Real Madrid sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda por lo que se perdió el derbi ante Atlético el pasado fin de semana.

Y si bien reapareció ante Lille, donde jugó algunos minutos por la Champions League, el entrenador de la selección francesa, Didier Deschamps, decidió no convocarlo.

“Kylian no tiene nada grave, pero hay incertidumbres y no quiero correr ningún riesgo”, explicó el estratega.

Francia se medirá a Israel y a Bélgica por la tercera y cuarta jornada de la Liga de las Naciones el próximo 10 y 14 de octubre, respectivamente.

📋 The French Squad List for our next 2️⃣ Nations League matches 🙌#FiersdetreBleus pic.twitter.com/lOJy6Bw76I

— French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) October 3, 2024