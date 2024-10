Comparte

Tras un breve descanso el legendario tenista Novak Djokovic ya está en Shanghai para sumarse al Masters 1.000 que se disputará en la ciudad china. El serbio se refirió a la importancia que le da actualmente a los Grand Slam y aprovechó de abordar una de las polémicas más grandes de la temporada en el circuito: el doping positivo del actual número uno del mundo, Jannik Sinner.

“Jannik ha ganado las tres apelaciones que afrontó y ahora se enfrenta a otro juicio. Debe ser muy duro para él y su familia“, sostuvo el tenista que más Grand Slam ha ganado en la historia.

Djokovic agregó que “es bastante obvio que tenemos un sistema que no está funcionando, es algo de lo que se darán cuenta las personas que no siguen nuestro deporte, incluso. Hay demasiados organismos reguladores, inconsistencia en sus decisiones y todo lo que está pasando no ayuda al tenis, en absoluto”.

Djokovic y su relación con el tenis

“Lo que más me asombra es ver el impresionante nivel de juego que está mostrando, ganando la mayoría de partidos que juega a pesar de verse en una situación como esta. Solo espero que se pueda resolver cuanto antes este caso porque todo lo que está sucediendo no es nada bueno para nuestro deporte”, añadió Nole.

Por último, el campeón olímpico en París 2024 aseguró que “jamás dejaré de venerar este deporte. Sigo sintiendo muchas emociones en cancha, no solo en competición, sino también en los entrenamientos. Por mucho que a veces no salgan las cosas, mi relación con el tenis es profunda. Me enamoré de este deporte cuando era niño y lo sigo amando. Incluso, cuando me retire, seguiré involucrado en el tenis, porque siento que le debo mucho a este deporte”.

Djokovic, actual número cuatro del ranking ATP espera rival para su debut en el Masters 1.000 de Shagnhai entre el estadounidense Alex Michelsen y el local Bu Yunchaokete.