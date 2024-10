Comparte

Esta tarde Universidad Católica visita a Colo-Colo en un duelo fundamental para las pretenciones de ambos elencos en el Campeonato Nacional. En la previa del encuentro, un delantero que supo marcar en el Monumental con la camiseta cruzada conversó con Deportes en Agricultura. Se trata de Roberto Gutiérrez, quien analizó el momento de la UC, las posibilidad de Fernando Zampedri de convertirse en goleador histórico con la Franja y su paso de San Carlos a Macul, hace ya 13 años.

“Me tocó muchas veces ir al Monumental de visita con Católica y tuvimos buenos resultados. A la UC de por sí en el Monumental le ha ido bien, no le ha afectado mucho el factor de jugar de visita en el Monumental, independiente de que Colo-Colo lo apoya mucha gente en su reducto y debería hacerse fuerte en ese sentido, pero Católica ha sacado muy buenos resultados en esa cancha y espero que no sea la excepción esta tarde”, comentó el Pájaro a los micrófonos de Radio Agricultura.

Sobre el encuentro de esta tarde, Gutiérrez señaló que “va a ser un partido muy emocional porque aparte de ser un clásico, se están jugando cosas importantes. Ya están en la recta final del Campeonato y Católica está con chances matemáticas todavía, es una opción más lejana, pero también puede asegurar una Copa Libertadores y bueno, Colo-Colo con la opción de pelar un título dependiendo de ellos”.

El récord de Zampedri

Al analizar las posibilidades que tiene Fernando Zampedri de convertirse en el goleador histórico de la UC, Gutiérrez reconoció que “sería hermoso que pudiese convertir su gol en un clásico como el de hoy y porqué no con un triunfo“.

El Toro no ha podido anotar en el Monumental y para el exariete, lograrlo esta tarde “sería espectacular para la historia de él, de la Católica, para los hinchas y para todos quienes queremos que rompa el récord y pueda consagrarse como el goleador histórico del club”.

“Él le ha dado mucho a la institución y ha aportado demasiado para que el club esté donde está, para los títulos que consiguió y que hoy siga luchando. No cualquier persona puede lograr cinco títulos de goleador en torneos largos, Católica y el hincha lo va a recordar por siempre”, añadió el otrora goleador.

También Gutiérrez repasó el desempeño de los Cruzados este 2024 y analizó que “es un momento de dudas, una Católica irregular durante el año, donde tuvo dos o tres veces la posibilidad de quedar en la cima del torneo, poder jugar por el primer lugar pero no se pudo lograr. No tuvo un buen comienzo de torneo, por ahí pasó la cuenta, después se afirmó”.

Su salida de la UC

“Hoy lo veo como una parte mediana donde no ha jugado mal pero no ha jugado bien, como lo demostró en un par de partidos. Esperamos que este partido, como es el clásico, tenga una inyección motivacional importante y pueda sacar a relucir el buen juego que mostró en muchos pasajes del torneo“, añadió.

Al recordar su paso por el club de la precordillera, Gutiérrez reflexionó que “estando afuera uno le toma el valor a lo que significó. Haber estado en Universidad Católica, que me hayan formado de una u otra forma en los últimos años de cadetes, llegué con 18 años, pero soy un privilegiado de haber tenido esos valores, que me hayan enseñado de cómo se vive el fútbol dentro y fuera de la cancha. Soy muy agradecido de todo lo que me entregó Católica y sigo siendo hincha del club. No es casualidad que uno le tenga tanto cariño a la institución”.

Al recordar su partida de San Carlos de Apoquindo para jugar en el Monumental, Gutiérrez sostuvo que “fueron factores externos que no dependían de mí en su momento. El fútbol tiene diferentes situaciones, donde hay clubes que están involucrados, más que los jugadores, y en ese momento me tocó salir de la UC y partir a Colo-Colo y uno después rescata lo que pasó en ese periodo para seguir creciendo”.