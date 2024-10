Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla se refirió al futuro de Carlos Palacios ante su posible salida de Colo-Colo. La ‘Joya’ indicó que está listo para dar el salto al extranjero, pero Pinilla aterrizó al volante del Cacique.

Durante el programa, el ex delantero de la Selección Chilena aseguró que “ha tenido un buen periodo en Colo-Colo, pero está lejos de ser consagratorio. No creo que Carlos Palacios sea consagrado como figura de Colo Colo”.

“Me parece que ha tenido buenos partidos, pero yo creo que le falta todavía un semestre al altísimo nivel. Puede que termine el campeonato de muy buena forma ganando los siete partidos y ahí cambia el escenario, la evaluación de todas maneras, sin embargo me parece que le falta un poquito”, agregó Pinilla.

Para finalizar, el ex delantero de Universidad de Chile señaló sobre su posible partida a Boca Juniors que “yo creo que llega en un momento, no solamente de rendimiento, sino que una edad en la cual él ya no es un joven. Tiene una buena edad como para enfrentar un nuevo rumbo“.