En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, los panelistas reaccionaron al informe arbitral sobre la agresión de Jorge Almirón. El entrenador de los Albos le dio la mano de forma agresiva a José Cabero tras ser expulsado.

Durante el programa, Cristián Caamaño aseguró que “la agresión al árbitro puede costarle dirigir todos los partidos, es que estamos al final del Campeonato”. A lo que Mauricio Pinilla añadio que deben ser “cinco o doce fechas por lo menos” de suspensión.

En esa línea, Pinilla sostuvo que “yo agredí a un árbitro en Italia y me tiraron cinco fechas. El árbitro me tiró la mano hacia adelante y le bajé el brazo con un puñetazo y me sancionaron con cinco jornadas“.

Caamaño siguió con las críticas y aseguró que “es habitual en los técnicos expulsados que como que van a encarar al cuarto árbitro, por lo menos desde la televisión no se apreció algo tan violento ni repudiable como el accionar en contra de Cabero. El apretón de mano con una y dos manos fue muy agresivo, no hay defensa alguna“.

“Es distinta una agresión que a un compañero de profesión. Yo creo que no dirige más en el Campeonato, o sea, no está al lado de la banca“, sentenció el periodista.