La chilena Francisca Crovetto, reciente campeona olímpica de tiro skeet en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha sido nominada para el prestigioso premio a la mejor tiradora del año por la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF). Este reconocimiento llega tras su histórica actuación en París, donde se convirtió en la primera mujer chilena en ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos.

El triunfo de Crovetto marcó un antes y un después para el deporte chileno. Su dominio en la modalidad de skeet no solo la llevó a lo más alto del podio olímpico, sino que también la posiciona como una de las grandes favoritas para llevarse este galardón internacional. Su rendimiento impecable la ha puesto en la élite del tiro deportivo a nivel mundial.

Crovetto no está sola en esta carrera por el premio a la mejor tiradora del año. Entre las otras candidatas figuran destacadas atletas del tiro deportivo, como la guatemalteca Adriana Ruano, quien hizo historia para su país al ganar el oro en la modalidad de trap en París, el primer oro olímpico para Guatemala. La francesa Camille Jedrzeweski también compite por el galardón tras obtener la plata en pistola 25 metros, junto con las surcoreanas Kim Ye-ji y Yang Ji-in, quienes se colgaron la plata y el oro, respectivamente, en las pruebas de pistola 10 m y pistola 25 m. Por su parte, la suiza Chiara Leone fue campeona en rifle 50 m tres posiciones.

Estas atletas representan lo mejor del tiro deportivo, y la competencia por el premio está sumamente reñida. No obstante, Crovetto cuenta con una sólida trayectoria y un rendimiento que la coloca entre las favoritas para quedarse con el reconocimiento como la mejor del mundo.

El próximo 14 de octubre durante la final de la Copa del Mundo, que se celebrará en Nueva Delhi, conoceremos a la ganadora del prmeio. Este evento es uno de los más importantes del calendario de la ISSF, y la premiación promete ser una celebración de las mayores figuras del deporte en este año olímpico.

La nominación de Crovetto no solo destaca su capacidad individual, sino que también pone en alto el nombre de Chile en el escenario global del tiro deportivo. Su éxito inspira a las nuevas generaciones de atletas y consolida su lugar entre las más grandes deportistas de la historia del país.

ISSF Athlete of the Year 2024 Women's Shortlist 🏆



Six tremendous nominees with the winner announced at the #ISSFWorldCupFinal in New Delhi 👇

🇨🇱 Francisca Crovetto Chadid

🇫🇷 Camille Jedrzejewski

🇰🇷 Kim Yeiji

🇨🇭 Chiara Leone

🇬🇹 Adriana Ruano Oliva

🇰🇷 Yang Jiin #ISSF pic.twitter.com/9VISdIUnjx