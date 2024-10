Comparte

El serbio Novak Djokovic tuvo que emplearse a fondo para avanzar en la segunda ronda del Masters 1.000 de Shanghái, tras derrotar al joven estadounidense Alex Michelsen (20 años y número 43 del mundo). En un regreso complicado al circuito, Djokovic necesitó dos desempates para imponerse con parciales de 7-6 (3) y 7-6 (9), en un partido que se extendió por casi dos horas.

Este fue el primer partido de Djokovic en el circuito ATP desde su sorpresiva eliminación en los dieciseisavos de final del Abierto de Estados Unidos. Aunque también jugó en la Copa Davis, el actual número cuatro del mundo tardó en encontrar su mejor ritmo. El encuentro ante Michelsen, a pesar de ser una segunda ronda, exigió al máximo al ex número uno, quien tuvo que remontar un ‘break’ en el primer set para luego dominar en el ‘tie-break’.

Un retorno complicado para Djkovic

Djokovic reconoció que su regreso no fue fácil: “Hacía tiempo que no jugaba, así que me llevó un poco de tiempo quitarme el óxido y poner las cosas en marcha“, afirmó tras el partido. A pesar de esto, se mostró satisfecho por haber enfrentado a un joven prometedor como Michelsen, destacando la importancia de este tipo de desafíos en su retorno al circuito.

En el segundo set, el serbio parecía haber controlado el partido con una temprana ventaja de 4-1, pero Michelsen no se rindió y recuperó el quiebre, llevándolo nuevamente al desempate. En este segundo ‘tie-break’, Djokovic tuvo que salvar dos puntos de partido antes de cerrar el encuentro con una victoria ajustada.

Próximo rival en tercera ronda

Con este triunfo, Djokovic sigue adelante en el torneo y espera a su próximo rival, que saldrá del duelo entre el suizo Stan Wawrinka y el italiano Flavio Cobolli. Sin duda, el serbio buscará mejorar su rendimiento a medida que avance en el torneo, con la vista puesta en conquistar un nuevo título en Shanghái.

El regreso de Djokovic al circuito tras su derrota en Nueva York ha generado expectativas, y el Masters 1.000 de Shanghái es la plataforma perfecta para que el serbio recupere su mejor nivel y aspire nuevamente a lo más alto del tenis mundial.