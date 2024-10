Comparte

Pablo Quintanilla comenzó el Rally de Marruecos de buena forma y consiguió llegar en el quinto lugar de la primera especial, que sufrió modificaciones de última hora por condiciones climáticas.

Pese a que la primera etapa tenía contemplado un recorrido de más de 250 kilómetros cronometrados, las lluvias que azotaron a la localidad de Zagora obligaron a modificar el horario de largada y el recorrido, para finalmente enfrentar una especial de 180 kilómetros.

Ante este panorama adverso, Quintanilla pudo completar el día en un meritorio quinto lugar con un tiempo total de carrera de dos horas, 24 minutos y 15 segundos, a siete minutos y 18 segundos del líder, Ross Branch.

“Terminamos la primera especial de carrera. Pese a que se cortó en kilometraje, fue una especial dura y se me hizo bastante larga, con un inicio técnico, rocoso y peligroso por las lluvias. No me sentí muy bien hoy día, no encontré el ritmo sobre la moto, pero de todas manera no fue un mal día y lo supimos sacar adelante”, señaló el representante del Monster Energy Honda Team.

Ahora, tras este primer apronte de competencia, el piloto chileno enfrentará este martes la segunda etapa del Rally de Marruecos, que comprenderá el recorrido que estaba planificado para la primera especial con 314 kilómetros cronometrados por la localidad de Zagora.